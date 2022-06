Manchester United confirma mais uma saída: "Obrigado pelos oito anos de dedicação"

Juan Mata diz adeus a Old Trafford.

Depois de Lingard e Pogba, o Manchester United confirmou esta quinta-feira mais uma saída no plantel: Juan Mata. O internacional espanhol de 34 anos está em final de contrato e não vai assinar um novo vínculo com os "red devils".

Mata chegou a Old Trafford em 2013/14, oriundo do Chelsea. Terminou a formação no Real Madrid e representou ainda o Valência. No currículo tem, por exemplo, uma Champions, duas edições da Liga Europa, sem esquecer o Europeu e Mundial conquistados ao serviço da seleção espanhola.

"Obrigado pela dedicação ao longo de oito anos da tua carreira no United. Todos no clube desejam-te o melhor para o futuro", escreveu o clube no site oficial.