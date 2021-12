Manchester United com Ronaldo discreto cede empate em Newcastle

Portugueses tiveram uma participação discreta no jogo válido pela 19.ª jornada da Premier League.

Com uma boa sequência de invencibilidade nos últimos seis jogos, o Manchester United não conseguiu repetir as boas atuações recentes e apenas empatou com o Newcastle (1-1), penúltimo classificado da Premier League, esta segunda-feira à noite.

Foi a equipa da casa que abriu o marcador no Saint James' Park, com golo de Saint-Maximin, melhor jogador da partida, ao minuto 7. Não fosse a boa exibição de De Gea, o Newcastle teria ampliado o marcador ainda na primeira parte.

Com Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo em campo, coube o empate a Cavani, que deixou o banco de suplentes para marcar no minuto 71.

Com o resultado, o United chegou aos 28 pontos e manteve-se no 7.º posto. O Newacastle, com 11, também manteve a mesma classificação, 19.º.