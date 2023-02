Manchester United, com Bruno Fernandes em destaque, fica a três pontos do City

Médio português registou duas assistências na vitória frente ao Leicester (3-0).

O Manchester United, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, venceu este domingo por 3-0 na receção ao Leicester, em jogo da 24.ª jornada da Premier League, ficando a três pontos do vice-líder Manchester City, que empatou ontem em casa com o Nottingham Forest (1-1).

O médio português foi uma das principais figuras da partida, assistindo o primeiro e terceiro golo dos red devils, assim como o avançado Marcus Rashford, que bisou (25' e 56'). Jadon Sancho, lançado ao intervalo, foi quem fixou o resultado final, aos 61 minutos.

O Manchester United passa desta forma a somar 49 pontos no terceiro lugar da Liga inglesa, menos três do que o segundo classificado Manchester City (52) e a cinco do líder Arsenal (54), que tem menos um jogo do que os rivais diretos.