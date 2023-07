Manchester United chega a princípio de acordo por jovem avançado

De acordo com a Sky Sports, os red devils vão pagar cerca de 83 milhões de euros por Rasmus Hojlund.

A Sky Sports avança este sábado que o Manchester United chegou a um princípio de acordo com a Atalanta para a transferência de Rasmus Hojlund.

O jovem avançado dinamarquês, de 20 anos, deverá custar à volta de 83 milhões de euros aos red devils, tendo já acertado um contrato válido por cinco temporadas em Old Trafford, com opção para mais uma.

Contratado no verão do ano passado ao Sturm Graz, da Áustria, Hojlund apontou dez golos e duas assistências em 34 jogos na sua época de estreia em Itália, ajudando a Atalanta a fechar a Serie A na quinta posição. Agora, está a caminho de Old Trafford.