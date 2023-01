Manchester United chega a acordo por substituto de Ronaldo

Tudo indica que o sucessor do astro português no ataque dos red devils será Wout Weghorst.

Após a rescisão de contrato de Cristiano Ronaldo e a sua posterior ida para os sauditas do Al Nassr, o Manchester United passou a precisar de um novo avançado e, de acordo com o portal francês Foot Mercato, já definiu quem irá suceder ao astro português.

A fonte assegura que os red devils chegaram a acordo com o Burnley, da segunda divisão inglesa, para o empréstimo até ao final da temporada de Wout Weghorst, que se encontra atualmente cedido aos turcos do Besiktas e representou os Países Baixos no Mundial'2022, marcando dois golos em quatro jogos.

Leia também Benfica A publicação enigmática de Grimaldo durante o Casa Pia-FC Porto Lateral recorreu às redes sociais ao mesmo tempo da expulsão de Lucas Soares no Casa Pia-FC Porto. Uma publicação feita no Twitter que gerou celeuma nas redes sociais, com muitos elogios de benfiquistas e críticas de outros adeptos

A cedência deverá incluir uma opção de compra fixada em cerca de 10 milhões de euros, sendo que o avançado, de 30 anos, já se despediu dos adeptos do Besiktas após ter marcado no último jogo da equipa, diante do Kasimpasa .

Resta apenas que o Burnley e o Besiktas cheguem a acordo para o término do empréstimo de Weghorst, que apontou nove golos e quatro assistências em 18 partidas disputadas esta época.

Veja a despedida de Weghorst aos adeptos do Besiktas: