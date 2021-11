Manchester United chega a acordo com Rangnick para suceder a Solskjaer, dizem ingleses

A negociação estará agora dependente da posição dos russos do Lokomotiv Moscovo, clube com o qual o treinador alemão está vinculado até 2024.

O Manchester United terá chegado a acordo com Ralf Rangnick para assumir o comando técnico do Manchester United de forma interina, sucedendo assim a Ole Gunnar Solskjaer, avança esta quinta-feira o "The Athletic".

Rangnick deverá então assinar um contrato válido até ao fim de maio de 2022, sendo que o mesmo deverá incluir uma cláusula que lhe permitirá permanecer nos "red devils" por mais duas temporadas, assumindo um papel de "consultoria".

Segundo as mesmas informações, o treinador de 63 anos, natural de Backnang, acabará por conseguir "libertar-se" do Lokomotiv Moscovo, com maior ou menor dificuldade.