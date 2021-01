Manchester United bate Fulham e recupera liderança da Premier League

Bruno Fernandes foi titular e "assistiu" Cavani para o primeiro golo dos "red devils".

O Manchester United, de Bruno Fernandes, venceu esta quarta-feira o Fulham, de Ivan Cavaleiro, por 2-1, em jogo da 18.ª jornada da Liga inglesa, e subiu à liderança do campeonato.

A jogar em casa, o Fulham, com Ivan Cavaleiro no onze, adiantou-se no marcador aos cinco minutos, com um golo do avançado Ademola Lookman, mas os "red devils" chegaram ao empate ainda na primeira parte, com o uruguaio Edinson Cavani, aos 21, a aproveitar um erro do guarda-redes francês Aréola para empatar, após um cruzamento de Bruno Fernandes.

Já na segunda parte, aos 65 minutos, o internacional francês Paul Pogba marcou o golo que garantiu o triunfo do Manchester United, com um forte remate de fora da área.

Com este triunfo, o Manchester United subiu à liderança do campeonato, com 40 pontos, mais dois do que Manchester City (menos um jogo) e Leicester. O campeão Liverpool segue no quarto lugar com 34 pontos e também tem menos um jogo.

Já o Fulham, que soma oito jogos seguidos sem vencer no campeonato, está em zona de despromoção, no 18.º lugar, com apenas 12 pontos.

No outro jogo disputado esta quarta-feira, em atraso da ronda inaugural, o Manchester City venceu em casa o Aston Villa por 2-0, com tentos do português Bernardo Silva e do alemão Gundogan, para a nona vitória consecutiva em todas as provas. Além de Bernardo, também Rúben Dias e João Cancelo jogaram os 90 minutos no "onze" de Pep Guardiola.