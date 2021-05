Manchester United avisa que vai sancionar manifestantes que invadiram Old Trafford

Centenas de manifestantes protestaram, no domingo, contra os donos do Manchester United e, alguns deles, invadiram o estádio de Old Trafford, tendo mesmo pisado o relvado. O jogo frente ao Liverpool teve de ser adiado.

O Manchester United promete sancionar os adeptos que, no domingo, invadiram o relvado do estádio de Old Trafford durante os protestos contra os donos do clube. Através de um comunicado, os red devils negam o relato de que um funcionário tenha aberto o portão para a entrada dos manifestantes no recinto.

"Na sequência dos acontecimentos de ontem, enquanto muitos adeptos quiseram exercer o seu direto de protesto e de expressar livremente a sua opinião, alguns quiseram perturbar a preparação da equipa e o jogo em si. Os relatos de que os manifestantes teriam conseguido aceder ao estádio e ao relvado a partir de um portão aberto por um funcionário do clube são completamente incorretos. Após ultrapassarem as barreiras e a segurança no pátio de entrada, alguns manifestantes avançaram os portões no túnel de Munique e, depois, forçaram o acesso a uma porta lateral na bancada, antes de abrir uma porta exterior, que permitiu aos outros adeptos entrarem", esclarece o Manchester United.

"A maioria dos nossos adeptos condenará danos criminosos, juntamente com qualquer ato de violência contra o pessoal do clube, a polícia ou outros adeptos, e isto torna-se agora um assunto para a polícia. O clube não deseja que manifestantes pacíficos sejam punidos, mas trabalhará com a polícia para identificar os envolvidos em atividades criminosas, e também emitirá as suas próprias sanções a qualquer titular de bilhete de época ou membro identificado", avisam.

O clube inglês comunica ainda que o reagendamento do jogo, inicialmente marcado para as 16h30 de domingo, será anunciado após discussáo com os responsáveis da Premier League.