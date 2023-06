Manchester United arrependeu-se e voltou atrás na renovação de De Gea

A poucos dias de terminar contrato, o guardião espanhol vê-se numa situação delicada. De Gea tinha aceitado a proposta dos red devils, que querem, afinal, outros termos para a continuidade

O processo da renovação de De Gea está num impasse, a poucos dias do guardião espanhol passar a ser um jogador livre no mercado. O Manchester United tinha feito uma proposta, mas arrependeu-se.

De acordo com o Daily Mail, o espanhol tinha dito sim à oferta dos red devils. De Gea passaria a não ser o mais bem pago do plantel, mas o acordo estava selado, antes do recuo do Manchester.

Ten Hag não confia totalmente no guarda-redes, mas está disposto a ficar com De Gea por mais um ano para atacar outras posições no mercado. A questão é se o espanhol aceitará a nova proposta de renovação do clube, que deverá propor um acordo com um salário ainda mais baixo.

Em Old Trafford há mais de uma década, David De Gea soma já 545 partidas com a camisola do Manchester United.