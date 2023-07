Manchester United apresenta primeira proposta por Onana

De acordo com a Sky Sports, os red devils ofereceram 45 milhões de euros ao Inter pelo guarda-redes.

A Sky Sports avança esta quarta-feira que o Manchester United apresentou a sua primeira proposta por André Onana, guarda-redes do Inter, no valor de 45 milhões de euros, já depois de ter assegurado a contratação de Mason Mount ao Chelsea.

Após não terem chegado a acordo para renovar com David De Gea, que ficou livre no mercado, os red devils viraram a atenção para o guardião camaronês, de 27 anos, que será um pedido expresso de Erik ten Hag, que o conhece dos seus tempos no Ajax.

Apesar de ser referido que existe uma diferença entre o valor oferecido pelo United e o desejado pelo Inter, a mesma fonte garante que a chegada a um possível acordo mantém-se como provável.

Ao mesmo tempo, o United também está em busca de reforçar a zona ofensiva, prosseguindo com negociações pelo avançado dinamarquês Rasmus Hojlund, de 20 anos, junto da Atalanta. Em alternativa, o clube tem definido o francês Randal Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt.