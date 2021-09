Manchester United aponta a antigo alvo do PSG e há "via livre" para a saída de Pogba

Internacional francês ainda não renovou com o emblema inglês.

Pogba continua a ser notícia de mercado. O médio francês termina contrato com o Manchester United em junho de 2022, podendo assinar a custo zero com qualquer clube a partir de janeiro, caso não renove com os "red devils". E, neste momento, a saída parece ser o destino mais provável.

Apesar de o clube inglês desejar prolongar a ligação com o campeão do mundo por França, o jogador pretenderá deixar o clube. Em vista... o PSG. E parece haver "via livre" para a saída.

De acordo com informações em Itália, mais precisamente segundo o jornalista Rudy Galetti, o Manchester United estará interessado em Franck Kessié, jogador do Milan, que até esteve na agenda do emblema parisiense, uma vez que era um perfil bastante apreciado pelo diretor desportivo Leonardo. No entanto, a opção parece ter-se esfriado e o PSG ter-se-á fixado no médio francês.