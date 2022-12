Manchester United ainda não acionou cláusula de renovação de De Gea

"Red devils" executaram quatro renovações de forma automática, mas não a do guarda-redes.

O Manchester United executou esta semana quatro renovações de forma automática. Foram elas as de Marcus Rashford, Diogo Dalot, Luke Shaw e Fred.

Nas contas não entrou, pelo menos para já, o guarda-redes David De Gea, que conta com a mesma cláusula, que ainda não foi acionada.

O guarda-redes espanhol termina o contrato com o Manchester United no final da temporada e, embora muitos acreditem que este poderá sim o fim da etapa do guardião nos "red devils", o treinador Ten Hag assegurou que se continua a negociar e destacou a felicidade de ter De Gea no plantel.

"Sobre este tema falamos com o plantel e dizemos que primeiro nos vamos focar nos jogos. No fundo, claro, temos as nossas estratégias, mas já o deixei claro. Estou muito contente com David [De Gea]. Só tem 31 anos, está em forma e pode progredir ainda mais. Já foi impressionante ao serviço do [Manchester] United e será no futuro", afirmou o técnico neerlandês.