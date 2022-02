Manchester United abdica de patrocínio de companhia aérea russa

Fim unilateral do acordo, motivado pelo confronto bélico protagonizado pela Rússia na Ucrânia, era válido por mais um ano e estava avaliado em 35 milhões de euros

O Manchester United terminou, em função da invasão militar da Rússia à Ucrânia, o acordo de patrocínio com a companhia aérea russa Aeroflot, transportadora oficial do emblema de Old Trafford desde 2013. O vínculo tinha duração até 2023.

"À luz dos eventos na Ucrânia, decidimos cancelar o patrocínio da Aeroflot. Partilhamos a preocupação com os nossos adeptos em todo o mundo e estendemos a nossa simpatia a todos os que foram afetados", lê-se no site do clube inglês.

Ademais, o Manchester United nem sequer viajou de Inglaterra para Espanha, por ocasião do duelo com o Atlético Madrid nos oitavos de final da Liga dos Campeões, num dos aviões da companhia aérea russa.

A Aeroflot está, de resto, proibida pelo governo do Reino Unido de operar no espaço aéreo britânico, medida tomada em resposta ao conflito na Ucrânia, iniciado, na passada quinta-feira, pela Rússia.

O acordo entre o Manchester United e a Aeroflot, que fora renovado em 2015, estimava um contributo financeiro de 35 milhões de euros para o clube inglês.