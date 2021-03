Manchester City vence Wolverhampton e estende série histórica

Líder da Premier League bateu a equipa de Nuno Espírito Santo por 4-1.

O Manchester City somou esta terça-feira a 21.ª vitória consecutiva em todas as provas, ao receber e vencer o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, por 4-1, em jogo da 29.ª ronda da Premier League.

No Etihad, Dendoncker marcou na própria baliza aos 15 minutos e abriu as contas, com o golo do empata a surgir apenas aos 61', por intermédio de Conor Coady, assistido por João Moutinho.

Os "citizens" desataram o nó aos 80', com Gabriel Jesus a bater Rui Patrício e a fazer o 2-1. Aos 90', Mahrez também faturou e, aos 90+4', Gabriel Jesus bisou para fixar o resultado final, num lance validado pelo VAR.

Além de Patrício e Moutinho, também Nélson Semedo, Rúben Neves e Pedro Neto foram titulares nos Wolves, com Fábio Silva a entrar na segunda parte. Do lado da formação orientada por Pep Guardiola, Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva integraram o onze.

Com este resultado, o City estendeu para 21 o número de jogos consecutivos a vencer em todas as provas, marca que é recorde entre equipas inglesas. A equipa de Manchester passou a contar 65 pontos, mais 15 do que o United, segundo classificado, que entra em campo na quarta-feira. O Wolverhampton é 12.º, com 34 pontos.