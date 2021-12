Sterling marcou o 100º golo na Premier League.

Num jogo onde quase um terço dos jogadores que compuseram os onzes iniciais era portugueses, saiu a sorrir o líder da Premier League. O Manchester City venceu o Wolverhampton pela margem mínimao (1-0) este domingo, no Etihad Stadium, e ampliou a vantagem no topo da tabela, agora com 38 pontos, à espera do que fazem os mais diretos perseguidores.

Os Wolves, comandados por Bruno Lage, teve em campo, no onze inicial, José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves e João Moutinho, enquanto Trincão e Daniel Podence entraram no decorrer do jogo. Fábio Silva não foi lançado.

Do lado do City, jogou o trio de sempre: Rúben Dias, João Cencelo e Bernardo Silva. Apesar dos muitos portugueses, foi um jogador mexicano que mudou, negativamente, a história do jogo. Raúl Jiménez foi expulso já nos instantes finais da primeira parte. O avançado viu um amarelo por falta e logo depois um segundo após colocar-se à frente da bola quando o adversário tentava cobrar o livre.

Com um jogador a mais, a equipa de Pep Guardiola, que já era superior, passou a acumular chances desperdiçadas. O remate decisivo, entretanto, veio com Sterling, no minuto 67 de jogo, a marcar o seu centésimo golo na Premier League. O cruzamento de Bernardo Silva na esquerda levou a bola a tocar supostamente no braço de João Moutinho. O árbitro marcou penálti e o VAR confirmou instantes depois para o protesto dos jogadores dos Wolves.

A equipa de Bruno Lage, com os mesmos 21 pontos, ocupa o 8.º posto à condição. Na próxima jornada, o Manchester City joga na terça-feira com o Leeds, em casa. O Wolverhampton joga no dia seguinte com o Brighton, no Estádio Falmer.