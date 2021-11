Manchester City vence West Ham e encosta-se ao Chelsea na liderança da Premier League

O Manchester City venceu este domingo o West Ham (por 2-1) em jogo a contar para a 13ª jornada do campeonato inglês.

Num jogo com o relvado coberto por muita neve em Manchester, o City voltou a vencer no campeonato inglês. Desta vez, a equipa de Pep Guardiola triunfou diante do West Ham (2-1), em jogo a contar para a 13ª jornada da competição.

Os golos da vitória do City foram marcados por Gündogan, aos 33 minutos em jogada iniciada por João Cancelo, e aos 90', por Fernandinho. Lanzini ainda marcou para o West Ham aos 90+4'.

Com a vitória, o City alcançou os 29 pontos, pontuação igual à do líder Chelsea, que joga esta tarde com o Manchester United. O West Ham permanece no quarto posto, com 23.

O Manchester City volta a jogar na quarta-feira com o Aston Villa, no Villa Park. O West Ham, por sua vez, joga com o Brighton, no mesmo dia, no Estádio Olímpico de Londres.