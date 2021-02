Manchester City segue imparável: triunfo sobre o Tottenham é o 16.º consecutivo

O Manchester City não deu hipótese ao Tottenham, de José Mourinho, e venceu em casa, este sábado, por 3-0. A vitória ampliou a vantagem na liderança do campeonato inglês.

Cada vez mais líder do campeonato inglês, o Manchester City venceu o Tottenham por 3-0, este sábado, na 24ª jornada. A equipa de Pep Guardiola alcançou 23 jogos de invencibilidade, com 16 vitórias consecutivas, entre todas as competições que disputa atualmente.

O médio Gündogan foi o destaque do jogo com dois golos (50' e 66'). O marcador foi aberto por Rodri (23'), que marcou uma grande penalidade sofrida por Gündogan. O alemão é o artilheiro da equipa na Premier League, agora com 11 golos somados.

Bernardo Silva e João Cancelo estiveram no onze titular. O defesa Rúben Dias foi suplente e não entrou no jogo. A vitória levou o Manchester City aos 53 pontos - sete à frente do Leicester, em segundo lugar com um jogo a mais. O Tottenham manteve-se em 8º, com 36 pontos.