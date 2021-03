Manchester City vence Everton e está nas meias-finais da Taça de Inglaterra

Gündogan marcou primeiro golo do Manchester City no jogo

Equipa de Pep Guardiola, Manchester City venceu este sábado, no Goodison Park, o Everton com dois golos na segunda parte do jogo.

O Manchester City está apurado para as meias-finais da Taça de Inglaterra. A equipa de Pep Gurdiola encontrou resistência, mas foi persistente e superou a boa oposição do Everton e as boas defesas do guarda-redes português João Virgínia para vencer o jogo (2-0) e apurar-se, este sábado, no Goodison Park.

Os golos da vitória foram marcados por Gündogan e De Bruyne, ambos na segunda parte, já na reta final do jogo. O detalhe é que o marcador só foi alterado após a entrada do belga De Bruyne, aos 80', a substituir Sterling e a destravar a equipa.

Aos 84', Laporte rematou na barra e na recarga Gündogan finalizou de cabeça para abrir o marcador, a finalmente vencer o guardião português de 21 anos. Aos 90', De Bruyne, em contra-ataque, recebeu um passe em profundidade, entrou na área e rematou com o pé esquerdo, à saída de João Virgínia, para garantir a vitória do City e o apuramento.

Além do City, o Southampton também está apurado: venceu o Bournemouth este sábado (3-0). Dois jogos completam os quartos de final este domingo: Chelsea-Sheffield United, às 13h30, e Leicester City-Manchester United, às 17h00.