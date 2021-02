Manchester City imparável: vence Everton e reforça liderança na Premier League

Bernardo Silva foi uma das figuras do jogo do principal campeonato inglês ao marcar um dos três golos e ao assistir Mahrez. Citizens têm mais dez pontos que o vice-líder United

O futebolista internacional português Bernardo Silva marcou e assistiu, esta quarta-feira, na vitória do Manchester City, no reduto do Everton (3-1), resultado que permitiu aos citizens passarem a liderar a liga inglesa com dez pontos de vantagem.

O extremo direito foi a grande figura em Goodison Park, ao assistir o argelino Riyad Mahrez, para um grande golo, aos 63 minutos, para, depois, "selar" o triunfo, aos 77, num remate colocado, a passe do brasileiro Gabriel Jesus.

Na primeira parte, Phil Foden (32) tinha aberto o ativo para os citizens, que tiveram João Cancelo e Rúben Dias no onze inicial, mas a resposta surgiu pelo brasileiro Richarlison, cinco minutos depois, com a bola embater-lhe na perna de forma involuntária, antes de entrar na baliza.

Ao fim de 24 jornadas, a equipa treinada pelo espanhol Pep Guardiola soma 56 pontos, mais 10 do que o rival Manchester United e do que o Leicester, ambos no segundo lugar, enquanto os toffees, que tiveram o luso André Gomes entre os suplentes, não vencem para a prova há três jogos e seguem em sétimo, com 37.

O Manchester City, com a vitória sobre o Everton, de Carlo Ancelotti, aumentou para 12 o número de jogos consecutivos a somar os três pontos na Premier League.