Manchester City vence em casa do Leicester e mantém primeiro lugar da Premier League

Com dois golos na segunda parte, o City venceu o Leicester e mantém a liderança da Liga inglesa.

O Manchester City venceu, este sábado, em casa do Leicester, por 2-0, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Premier League.

Mendy, aos 58 minutos, e Gabriel Jesus, aos 74', marcaram os dois golos do City, num jogo em que Rúben Dias foi o único português a começar no onze inicial. Do lado do Leicester, Ricardo Pereira entrou aos 71 minutos, para o lugar de Albrighton.

Com este resultado, o Manchester City continua em primeiro lugar do campeonato inglês, com 74 pontos, seguido do United, com 57, e do Leicester, com 56.