Manchester City vai ter um estádio (ilimitado) em formato metaverso

Adeptos do colosso britânico não necessitarão, através deste projeto super vanguardista entregue à Sony, de sair de casa para sentir as emoções de um jogo ao vivo da equipa inglesa.

O Manchester City (Premier League) vai ter, a partir de 2024, um tecnológico Estádio Etihad que permitirá aos adeptos citizens assistirem a jogos ao vivo a partir de qualquer parte do Mundo, ou seja, através de realidade virtual (metaverso).

O emblema britânico, detalha a Imprensa internacional, vai levar avante o projeto super-vanguardista via parceria com a gigante tecnológica japonesa Sony. O acordo tem a duração de três anos e está a ser trabalhado por especialistas.

O Manchester City será, assim, o primeiro clube mundial a atuar num estádio implementado num tipo de mundo virtual reproduzido através de dispositivos digitais e no qual os utilizadores podem criar interação mútua.

Os especialistas da Sony terão já visitado e mapeado digitalmente as infraestruturas do Estádio Etihad, com capacidade para mais de 55 mil pessoas, pelo que estarão a proceder, agora, à projeção virtual do recinto.

Com o estádio presente no metaverso, cuja lotação será ilimitada por não ser realmente físico, os adeptos do Manchester City não necessitarão de sair de casa para sentir as emoções de um jogo ao vivo da equipa inglesa.