Manchester City tropeça fora de casa e a luta pelo título está mais quente

Empate sem golos no terreno do Crystal Palace.

O Manchester City não foi além de um empate sem golos em casa do Crystal Palace, no encontro que encerrou a ronda 29 do campeonato inglês. O resultado relança ainda mais a luta pelo título na Premier League, já que o Liverpool, sábado passado, somou um triunfo, por dois golos sem resposta, em casa do Brighton.

Bernardo Silva e João Cancelo foram os portugueses titulares no City, enquanto o central Ruben Dias continua lesionado na coxa e nem sequer foi convocado pelo técnico Pep Guardiola.

O ataque da formação de Manchester esteve absolutamente desinspirado, não enquadrando mais do que quatro dos 18 remates que fez, num jogo estranho, em que o treinador catalão optou por não fazer qualquer substituição.

O Crystal Palace, de Patrick Vieira, continua a sua época positiva, pois, além de ser 11.º no campeonato, continua na Taça, disputando no próximo domingo os oitavos de final, contra o Everton.

Esta época, Patrick Vieira deixa especialmente más recordações ao City, já que na primeira volta levou os seus pupilos à vitória em Manchester, por 2-0.