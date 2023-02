Manchester City triunfa na visita ao Arsenal e assume liderança da Premier League

Formação comandada por Pep Guardiola bateu "gunners" por 3-1.

O Manchester City venceu esta quarta-feira no terreno do Arsenal, por 3-1, em jogo em atraso da 12.ª jornada, assumindo a liderança da Premier League, ainda que com os mesmos pontos do adversário desta noite (51).

Kevin De Bruyne (24 minutos), Jack Grealish (72') e Erling Halland (82'), marcaram para a formação comandada por Pep Guardiola, que teve os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva no onze titular.

Bukayo Saka, na conversão de um penálti, aos 42 minutos, marcou para a equipa da casa, orientada por Mikel Arteta e que viu Fábio Vieira render Granit Xhaka aos 83'.

