Manchester City tem vários casos de covid-19 e defronta o Chelsea no sábado

Redação com Lusa

Guardiola não revelou quem está infetado, mas confirmou que há vários jogadores infetados e que, por isso, vão falhar o encontro diante do Chelsea.

O Manchester City tem entre o plantel vários casos de infeção pelo coronavírus, confirmou esta sexta-feira o treinador, Pep Guardiola, sem revelar os indisponíveis para o jogo de sábado, com o Chelsea, da Liga inglesa.

Os líderes e os segundos classificados encontram-se em Manchester, no sábado, com vários casos nos citizens a não colocarem, ainda assim, em risco a realização do jogo.

O plantel inclui os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, trio que alinhou de início na quarta-feira contra o Swindon (4-1), para a Taça de Inglaterra, quando havia já 21 casos positivos, entre eles sete jogadores e o próprio Pep Guardiola, entretanto recuperado.