Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Ctizens já submeteram o projeto para a expansão e requalificação do Eithad Stadium. Custará à volta de 340 milhões de euros.

O Manchester United quer fazer obras no estádio e na zona envolvente e, esta terça-feira, anunciou que já submeteu o projeto para a expansão e requalificação do Etihad Stadium. O emblema inglês tenciona gastar à volta de 340 milhões de euros.

A capacidade do estádio passaria dos atuais 53 400 lugares para 60 mil e ao redor do recinto seria criada uma zona de lazer e entretenimento com um centro comercial, restaurantes, museu e um hotel.

A obra poderia demorar cerca de três anos a ficar concluída.

[Veja as imagens na galeria acima]