Manchester City tem acordo com Kovacic, falta fechar com o Chelsea

Citizens vão negociar com os londrinos depois da final da Champions

Mateo Kovacic está cada vez mais perto de trocar o Chelsea pelo Manchester City.

O médio croata já lamentou a má temporada nos blues e deu a entender que poderia mudar de ares. Entretanto, Fabrizio Romano, especialista em mercado, revelou que o Manchester City já chegou a um acordo com Kovacic.

Falta ainda o acordo entre clubes, que será negociado após a final da Champions (Manchester City-Inter) deste sábado.

EXCL: Mateo Kovacić has now agreed personal terms with Manchester City after advanced talks already revealed last week #MCFC



Kovacić wants the move, next step has to be between clubs as Chelsea and City will discuss fee after the UCL final.



Chelsea, open to sell Kovacić. pic.twitter.com/PKdCHsEL9B - Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023

Com mais um ano de contrato, esta é a oportunidade para o Chelsea ainda fazer encaixe com a saída do médio de 29 anos que acaba de cumprir cinco temporadas no clube. "Tudo indica que depois de cinco anos mudarei de ares", disse Kovacic na quarta-feira.