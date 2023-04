"Manchester City? Se queremos ser campeões, temos de vencer este jogo"

Declarações de Mikel Arteta, treinador do Arsenal, em antevisão à visita ao Manchester City, marcada para quarta-feira (20h00) e relativa à 33.ª jornada da Premier League.

Jogo decisivo para as contas do título: "Sabíamos desde o início que o City seria a equipa a bater, provavelmente junto do Liverpool, devido ao que estas equipas têm feito nos últimos cinco ou seis anos. Vai ser uma noite dura e um desafio, mas é uma oportunidade incrível para nós. Temos de visitar o City e vencê-los. Se queremos ser campeões, temos de vencer este jogo, é tão simples quanto isso. Queríamos fechar a distância o máximo que conseguíssemos e estamos taco a taco com eles. Sabemos que temos de ir ao Etihad depois de cinco jogos muito difíceis, por isso, o jogo será muito importante. Se vai definir a nossa temporada? A resposta é não. Se vencermos, não ganhámos o campeonato, isso é certo. Vai mudar um pouco a percentagem, mas com os cinco jogos que temos por disputar nesta Liga, continuará a ser muito, muito complicado".

Condição física do plantel: "Infelizmente, não há grandes melhorias em relação a Saliba. Continuamos à espera e mantemos a esperança, mas já passou outra semana e ele não conseguiu treinar. Estamos a preparar-nos para o próximo jogo sem ele e o seguinte também será provavelmente demasiado próximo. Levamos uma semana de cada vez. Quanto a Granit [Xhaka], ele tem estado de fora, mas esperamos que consiga treinar hoje. Continua a estar em dúvida".