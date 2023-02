Manchester City regressa às vitórias antes de enfrentar o líder Arsenal

Num jogo que marcou o regresso à titularidade de Rúben Dias nos cityzens, na companhia de Bernardo Silva, o Manchester City bateu o Aston Villa em casa (3-1).

O Manchester City, com Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, regressou este domingo às vitórias na Premier League, vencendo por 3-1 na receção ao Aston Villa, resultado que permitiu a aproximação provisória dos cityzens ao líder Arsenal, que passa a estar a três pontos de distância.

O triunfo do bicampeão inglês, que voltou a alinhar com Dias no onze inicial pela primeira vez em três meses - central não era titular desde o dia 9 de novembro -, começou a ser construído logo aos quatro minutos, com Rodri a desbloquear o marcador num canto.

Antes do intervalo, Ilkay Gundogan (39') e Riyad Mahrez (45+1', de grande penalidade) ampliaram a vantagem dos cityzens, com um golo solitário de Ollie Watkins na segunda parte (61') a ser insuficiente para evitar o desaire dos villans.

O Manchester City, que soma mais um jogo do que o Arsenal, pressiona desta forma a liderança isolada dos gunners na Premier League, passando a somar 48 pontos, menos três do que os londrinos (51).

É de referir que na próxima quarta-feira (19h30), os gunners vão receber os cityzens num jogo em atraso da 12.ª jornada da Premier League, que poderá vir a ser decisivo para as contas do título inglês.