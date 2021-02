Manchester City quebra recorde de vitórias consecutivas em Inglaterra

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Manchester City venceu o Swansea e chegou à 15.ª vitória consecutiva em todas as competições - um recorde no futebol inglês. Foi também a vitória número 200 de Pep Guardiola no comando dos cityzens.

O Manchester City bateu esta quarta-feira o Swansea por 3-1 e atingiu a 15.ª vitória consecutiva em todas as competições. Com este triunfo, os cityzens quebraram um recorde que detinham, juntamente com o Preston (1891/92) e o Arsenal (1987/88).

Os azuis de Manchester passam agora a ser a equipa com o maior número de vitórias consecutivas na história do futebol inglês.

Além disso, Pep Guardiola atingiu a vitória ducentésima no comando técnico do Manchester City, que passou agora aos quartos de final da Taça de Inglaterra.

Kyle Walker, Raheem Sterling e Gabriel Jesus marcaram os golos. Bernardo Silva foi titular e saiu na segunda parte. João Cancelo não saiu do banco e Rúben Dias descansou, não tendo sequer sido convocado.