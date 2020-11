Manchester City prepara-se para renovar com Sterling e Gabriel Jesus

Dupla de avançados da equipa citizen tem ainda contrato válido até junho de 2023

O Manchester City, treinado por Pep Guardiola, está em vias de apresentar propostas de renovação contratual aos avançados Raheem Sterling e Gabriel Jesus. A informação foi veiculada, este domingo, pelo jornal inglês Daily Mail.

O internacional inglês Sterling, habitual titular da equipa citizen e um dos jogadores mais bem pagos do plantel, tem contrato válido até junho de 2023, assim como o internacional brasileiro Gabriel Jesus.

Sterling ingressou no Manchester City no período de transferências da época 2015/16, oriundo do rival inglês Liverpool, enquanto Gabriel Jesus chegou ao Etihad Stadium na temporada seguinte, proveniente do Palmeiras, clube do Brasileirão.

A dupla de avançados será, assim, o próximo alvo do clube citizen no que diz respeito à estratégia de prolongamento de vínculos contratuais, depois de ter alcançado, recentemente, a renovação com o técnico espanhol Pep Guardiola, até 2023.