Manchester City prepara uma proposta de três dígitos por central

Josko Gvardiol interessa à equipa de Pep Guardiola. Laporte deve abandonar Etihad neste próximo defeso

Josko Gvardiol, central do Leipzig, parece ser o eleito do Manchester City para cobrir a mais que provável saída de Laporte. Os citizens vão ter, ainda assim, de desembolsar muitos milhões.

De acordo com o Daily Mail, o clube alemão exige 100 milhões de euros pelo internacional croata, uma das grandes figuras de um Leipzig que ainda tenta, nas últimas jornadas, garantir um lugar na próxima Champions.

Com apenas 21 anos, Gvardiol está apenas a cumprir a segunda temporada no Leipzig. Já leva 86 partidas com os alemães e mais 21 pela seleção A da Croácia. Tem contrato até 2027, mas a forte cobiça de alguns colossos deve levar à saída.