Manchester City prepara ofensiva por internacional inglês do Leeds

Kalvin Phillips, médio do Leeds

De acordo com o Daily Mail, os cityzens estão dispostos a chegar aos 70 milhões de euros pelo médio inglês

O Manchester City prepara-se para lançar uma ofensiva na direção de Kalvin Phillips, internacional inglês do Leeds, avança este sábado o Daily Mail.

Segundo a fonte, os cityzens estão dispostos a investir até cerca de 70 milhões de euros na contratação do médio de 26 anos, que se encontra em busca de um novo representante, o que poderá atrasar ligeiramente as negociações.

O Leeds ainda acredita na permanência de Phillips por mais uma temporada, apesar do interesse cityzen, estando a preparar uma proposta de renovação com vista a ampliar o contrato atual do jogador, válido até ao verão de 2024.

Kalvin Phillips, formado no Leeds, cumpriu a sétima temporada consecutiva em Elland Road, tendo registado um golo e uma assistência em 23 jogos realizados.

