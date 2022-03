Manchester City ofereceu 27 milhões por ano, mas Haaland recusou proposta, diz o AS

O jornal AS avança que Haaland recusou uma primeira oferta do Manchester City, que estaria disposto a pagar 600 mil euros por semana ao avançado do Dortmund.

Erling Haaland recusou uma primeira oferta do Manchester City na semana passada, adianta esta sexta-feira o jornal espanhol AS. Segundo a publicação, os citizens propuseram um salário de 600 mil euros por semana, o que daria um valor entre os 27 e os 27 milhões de euros por ano.

Ainda assim, o internacional norueguês recusou a proposta. Um dos motivos é, de acordo com o AS, a vontade do jogador em representar o Real Madrid.

O contrato de Haaland com o Borussia Dortmund termina em junho de 2024. A cláusula de rescisão é de 75 milhões de euros.