Manchester City mostra-se "surpreendido" com acusações da Premier League

Clube inglês reagiu em comunicado às acusações da Premier League. Institução pode perder pontos e, até, descer de divisão

O Manchester City já reagiu às acusações da Premier League sobre supostas violações do regulamento financeiro, na sequência de uma investigação que estará em curso há quatro anos.

Em comunicado, os ingleses mostram-se "surpreendidos" com a quantidade de informações e detalhes que a Liga inglesa teve acesso.

O Manchester City agradece, ainda assim, pelo facto do assunto estar a ser investigado por uma comissão independente, que terá toda a "imparcialidade" para analisar as provas em questão.

No mesmo comunicado, o campeão inglês diz aguardar com "expectativa" a conclusão do assunto, no sentido do mesmo terminar de uma vez.

A Premier League encaminhou para uma comissão independente as alegadas irregularidades, que incluem falhas no fornecimento detalhado obrigatório de informação financeira, como remunerações de jogadores e elementos da equipa técnica, liderada pelo espanhol Pep Guardiola, além de falhas relacionadas com o cumprimento das regras de "fair-play" financeiro.

Este tipo de comissões funciona de forma independente da Liga inglesa e dos clubes que a integram. Os seus membros vão ser designados pelo presidente independente do Painel Judicial da Premier League e todos os procedimentos serão privados e confidenciais.

O período investigado abrange das épocas 2009/10 a 2017/18, as primeiras nove temporadas que o Manchester City passou sob propriedade do fundo soberano de Abu Dhabi, durante as quais os "citizens" conquistaram três títulos de campeão inglês, em 2012, 2014 e 2018.