Manchester City marca seis e Aguero entra na história da Premier League

Triunfo dos ctizens por 6-1 em casa do Aston Villa.

Um hat trick com recorde de Kun Aguero contribuiupara a meia dúzia de golos no regresso do Manchester City ao segundo lugar na Liga inglesa de futebol, em que goleou fora o Aston Villa (6-1).

Sem Bernardo Silva, no banco, e com João Cancelo a titular, os citizens recuperaram a vice-liderança - face à derrota no sábado do Leicester em casa com o Southampton -, ainda que a distantes 14 pontos do Liverpool.

O internacional argelino Riyad Mahrez abriu o livro para o campeão inglês, com golos aos 18 e 24 minutos, antes de Aguero, aos 28', e Gabriel Jesus, aos 45'+1', colocarem o resultado em 4-0 ao intervalo.

Na segunda metade, Aguero fez mais dois, aos 57' e 81', antes de El-Ghazi marcar aos 90'+1' o golo de honra'para o Aston Villa, que caiu para o 18.º lugar, o primeiro na zona de descida, por troca com o Watford.

O internacional argentino tornou-se o maior goleador estrangeiro na Premier League, à qual chegou já com 23 anos, com 177 golos marcados desde que chegou ao City em 2011/12, batendo a marca de 175 golos do francês Thierry Henry (Arsenal).

Não Perca Futebol Nacional Afinal, quanto gasta um português para ver futebol? FUTEBOL NÃO É BEM UM LUXO (parte 01) - O lugar anual mais caro da I Liga custa 1000€ no Dragão, mas, com quotas de sócio e subscrição dos canais televisivos, o maior investimento toca a um benfiquista. Em média, os preços são bem mais acessíveis, mas ninguém se aproxima da relação despesa/salário dos alemães

O City está muito distante do Liverpool, com os reds, que lideram o campeonato e perseguem um título que lhe foge há 30 anos, desde 1989/90, a poderem ainda aumentar a vantagem para 17 pontos, por terem um jogo em atraso.

No sábado, o Liverpool foi vencer ao terreno do Tottenham, de José Mourinho, e bateu o recorde do melhor início de sempre nos cinco principais campeonatos, com 61 pontos (20 vitórias e um empate) em 63 possíveis.

Este domingo, o Watford, que contou com Domingos Quina na parte final, a partir dos 86 minutos, voltou a mostrar estar em recuperação e somou a terceira vitória consecutiva, por 3-0, na visita ao Bournemouth, que segue em 19.º e penúltimo lugar.