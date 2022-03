Confirma-se a ausência de Ronaldo do dérbi de Manchester. Segundo o The Athletic, trata-se de uma lesão que afastou o internacional português.

O Manchester City-Manchester United inicia às 16h30 deste domingo e não terá Cristiano Ronaldo, que, de acordo com o The Athletic, falha o desafio devido a uma lesão. Bruno Fernandes é titular, Diogo Dalot começa no banco de suplentes.

Do lado dos citizens, Bernardo Silva e João Cancelo jogam de início. Rúben Dias está lesionado e também falha o encontro.