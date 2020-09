Manchester City, Manchester United, Everton e Newcastle continuam na Taça da Liga

O grupo juntou-se ao já apurado Tottenham, faltando só disputar, na quinta-feira, os jogos Liverpool-Arsenal, Aston Villa-Stoke City e Brentford-Fulham.

Os quatro jogos da Taça da Liga inglesa hoje disputados terminaram sem surpresas e com a passagem aos quartos de final de Manchester City, Manchester United, Everton e Newcastle, todos da Premier League.

O grupo juntou-se ao já apurado Tottenham, faltando só disputar, na quinta-feira, os jogos Liverpool-Arsenal, Aston Villa-Stoke City e Brentford-Fulham.

Diogo Dalot, na defesa do Manchester United, foi o único português hoje a titular - nem Bernardo Silva nem Bruno Fernandes, presenças habituais no City e United, foram opções de início.

Depois da recente humilhação em casa com o Leicester, para o campeonato, o City regressou aos triunfos, com 3-0 no terreno do Burnley, também da Premier League.

Bernardo Silva entrou aos 64 minutos, para o lugar de Kevin de Bruyne, num jogo que teve golos de Sterling, aos 35 e 49, e Ferran Torres, aos 65.

Vitoria robusta, também por 3-0, do MU no terreno do Brighton, outro emblema do campeonato principal. Curiosamente, tratava-se da repetição do jogo do campeonato do passado sábado, ganho por 3-2 pela equipa visitante, com uma grande penalidade de Bruno Fernandes aos 90+10.

Agora, o português não jogou, numa partida que teve golos de McTominay (44), Mata (73) e Pogba (80).

Goleada também na receção do Everton ao West Ham, com o marcador final a chegar aos 4-1.

Calvert-Lewin fez hat-trick, com golos aos 11, 78 e 84, sendo o outro golo da equipa de Liverpool assinado por Richarlison, aos 56. Snodgrass, aos 46, fez o golo de honra dos visitantes.

O único jogo que foi decidido a penáltis, após 1-1 nos 90 minutos, foi a deslocação do Newcastle a Newport, equipa galesa do terceiro escalão. Após golos de Abrahams (5) e Shelvey (87), tudo se resolveu com seis remates da marca de grande penalidade para cada lado, com os galeses a falharem dois e o Newcastle apenas um.