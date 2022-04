Manchester City luta por três troféus mas Guardiola avisa: "Estamos em sarilhos"

Treinador está preocupado com a sobrecarga dos jogadores

Pep Guardiola, após o nulo registado no Wanda Metropolitano, que selou a passagem do Manchester City às meias-finais da Liga dos Campeões, mostrou-se satisfeito mas preocupado sobre a possibilidade de o plantel cityzen começar a sofrer de sobrecarga, devido ao elevado volume de jogos.

"Hoje celebramos, porque esta é a terceira vez na história que o Manchester City está nas meias-finais da Liga dos Campeões. Mas não podemos esquecer que jogámos há três dias, viajámos até aqui, temos muitas lesões neste momento e não sei o que acontecerá nas próximas semanas. Não podemos jogar a toda a hora e marcar quatro ou cinco golos, somos seres humanos e vimos de um jogo difícil com o Liverpool. Estamos em muitos sarilhos", alertou o técnico em direto para a BT Sport.

Sobre a segunda mão da eliminatória com o Atlético de Madrid (0-0), Guardiola elogiou o adversário, mas garantiu que o Man. City mereceu a passagem à próxima fase.

"São os campeões de Espanha e jogaram com energia. Na segunda parte, foram melhores que nós e tivemos sorte em não conceder. Na primeira parte, tivemos oportunidades e, no geral, estamos nas meias-finais com mérito. O adversário [Atlético de Madrid] é muito forte, todas as equipas da Liga dos Campeões que vêm aqui sofrem, portanto é importante termos passado", analisou Guardiola.

Para além da Liga dos Campeões, o Manchester City está na luta pela conquista da Premier League, prova que lidera com mais um ponto do que o Liverpool, com quem empatou no fim de semana passado (2-2) e pela FA Cup, na qual os cityzens voltam a encontrar os reds, nas meias-finais, já no próximo sábado, às 15h30.