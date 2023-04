Manchester City goleia Southampton e Haaland atinge número redondo

Goleador norueguês bisou e chegou aos 30 golos na Premier League.

O Manchester City, com Rúben Dias a titular e Bernardo Silva a suplente utilizado, goleou este sábado por 4-1 na visita ao Southampton, em jogo da 30.ª jornada da Premier League.

Erling Haaland abriu o marcador aos 45 minutos e bisou aos 68', já depois de outro golo de Jack Grealish (58'), atingindo 30 golos na presente edição da Liga inglesa.

A tímida resposta dos saints chegou aos 72 minutos, altura em que Sekou Mara reduziu a desvantagem para 1-3, mas os citizens voltaram a aplicar números de goleada, desta vez de forma definitiva, dois minutos depois, na sequência de uma grande penalidade de Julián Álvarez.

Com o triunfo, o City passou a somar 67 pontos na vice-liderança da Premier League, menos cinco do que o Arsenal, que vai defrontar o Liverpool no domingo (16h30). Já o Southampton continua a estar no último lugar da tabela, com 23 pontos, estando a quatro dos lugares fora da zona de despromoção.