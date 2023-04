Manchester City goleia o Arsenal e tem o título inglês à mercê

Com Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, o City venceu por 4-1 e ficou a apenas dois pontos dos gunners, mas com menos dois jogos

O Manchester City deu um golpe decisivo para a conquista da Premier League, vencendo na receção ao líder Arsenal por 4-1, na 33.ª jornada da Premier League.

Com este triunfo, os citizens ficam apenas a dois pontos dos gunners, mas com menos dois jogos disputados, pelo que já acariciam o título. O Arsenal somou o quarto jogo sem vencer no campeonato (três empates e uma derrota), desperdiçando uma vantagem confortável e ficando, embora ainda líder, em situação perigosa e debilitada.

De Bruyne foi a figura do jogo, com dois golos (nos dois assistido por Haaland) e uma assistência para Stones. Haaland marcou o quarto dos da casa. Pelo Arsenal reduziu perto do final Holding.

Os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares no City, Fábio Vieira foi suplente não utilizado no Arsenal.