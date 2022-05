Manchester City goleia Newcastle e garante três pontos de vantagem sobre o Liverpool

João Cancelo assistiu primeiro golo cityzen

O Manchester City goleou este domingo na receção ao Newcastle, por 5-0, e amealhando três pontos de vantagem sobre o Liverpool que podem ser decisivos para as contas do título da Premier League.

Após a eliminação nas meias-finais da Liga dos Campeões, ante o Real Madrid, os comandados de Pep Guardiola entraram com tudo no jogo da 36ª jornada e, aos 19, desbloquearam o marcador, por intermédio de Sterling, assistido por João Cancelo, titular junto do compatriota Rúben Dias, que saiu ao intervalo.

Com o passar dos minutos, o domínio cityzen foi-se expressando no resultado, com Laporte (38), Rodri (61), Foden (90) e Sterling (pela segunda vez) a fixarem o 5-0 final no Etihad, perante um Newcastle que já tem a permanência assegurada e que pouco fez para contestar a vitória do City.

O Man. City é líder isolado da Premier League, com 86 pontos, mais do que o Liverpool, isto quando restam três jornadas por disputar no campeonato inglês. Já o Newcastle segue em 13º, com 43 pontos.