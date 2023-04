Manchester City goleia Liverpool e manda aviso para o líder Arsenal

Citizens começaram a jornada a oito pontos e em desvantagem contra os reds, mas deram a volta e golearam, por 4-1. Diogo Jota assistiu, Rúben Dias foi titular e Bernardo Silva jogou uma dezena de minutos, depois de começar no banco

O Manchester City não parece querer abrandar na perseguição ao Arsenal, líder da Premier League. Em casa, os citizens golearam o Liverpool, por 4-1, horas antes dos gunners entrarem em campo.

Salah abriu o marcador, após assistência de Jota, e Álvarez empatou ainda no primeiro tempo. Na segunda parte, só houve uma equipa em campo, praticamente, com os golos de De Bruyne, Gundogan e Grealish a construírem o resultado final.

Com este resultado, o Manchester City, que começou a jornada a oito pontos da liderança, aproximou-se do Arsenal, que joga ainda este sábado, em casa, diante do Leeds. O Liverpool é sexto e pode perder terreno na luta por um lugar de Champions.