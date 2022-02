Manchester City goleia com hat-trick de Sterling antes de defrontar Sporting

Em Carrow Road, o técnico espanhol Pep Guardiola apresentou um onze sem alguns dos habituais titulares, caso do português João Cancelo

O Manchester City goleou em Norwich (4-0), graças a um hat-trick de Sterling, e mantém-se na liderança da Premier League, antes de defrontar o Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em Carrow Road, o técnico espanhol Pep Guardiola apresentou um onze sem alguns dos habituais titulares, caso do português João Cancelo, do belga Kevin De Bruyne e dos espanhóis Rodri e Laporte, mas manteve Rúben Dias e Bernardo Silva entre as principais escolhas.

Bernardo até podia ter sido o autor do primeiro golo do campeão britânico, mas o poste acabou por impedir o que o inglês Sterling conseguiu fazer mais tarde, abrindo o ativo, aos 31 minutos.

No segundo tempo, Phil Foden (48) aumentou a contagem, antes de Raheem Sterling se tornar no homem do jogo, com mais dois tentos, aos 70 e 90, o último na recarga a uma grande penalidade falhada pelo próprio.

Os citizens, que enfrentam o Sporting no Estadio José Alvalade, na terça-feira, em jogo da primeira mão dos oitavos, comandam a Premier League com 63 pontos, contra os 51 do Liverpool, segundo colocado, que tem menos dois jogos, e 47 do Chelsea, terceiro, com um por disputar.

Os canaries seguem no 18.º posto, com 17 pontos, a apenas um do Newcastle, a primeira equipa acima da zona de despromoção.