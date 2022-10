"Manchester City foi o clube do ano? Nós já recebemos o maior prémio em maio"

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, que reagiu em conferência de imprensa aos resultados da Bola de Ouro de 2022.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, reagiu esta manhã aos resultados da Bola de Ouro de 2022, em que Karim Benzema foi coroado o melhor jogador do mundo pela revista France Football.

O técnico começou por deixar largos elogios ao avançado francês, admitindo que Benzema é muito mais "líder" neste momento do que na altura da sua primeira passagem pelo banco do Real Madrid, entre 2013 e 2015.

"Estamos muito feliz, é um prémio individual mas foi vencido com a ajuda da equipa. Demos-lhe todos os parabéns e agora está feito, temos de pensar já na próxima [Bola de Ouro], começando pelo treino de amanhã. Ele tem muita mais responsabilidade e sente-se mais como um líder do que há oito anos. Ele não mudou muito tecnicamente, a qualidade é a mesma. O que mudou foi sua responsabilidade e a sua atitude em relação à equipa", considerou o técnico merengue.

Ancelotti também não ficou indiferente aos restantes vencedores da gala, aproveitando para congratular todos, mesmo o Manchester City, que venceu o prémio de clube do ano... à frente do Real Madrid. Ainda assim, houve espaço para uma "bicada" aos cityzens.

"Não conheço os critérios. Acho que não falam sobre as equipas, porque a melhor foi o Real Madrid, que ganhou a Liga dos Campeões. Foi muito difícil vence-los [Manchester City] nas meias-finais, foi graças a alguns detalhes, e eles venceram a Premier League. Tenho o maior respeito por este prémio, mas já recebemos o maior deles em maio", apontou.

O Real Madrid, atual líder isolado da LaLiga com 25 pontos, mais três do que soma o vice-líder Barcelona, visita o reduto do Elche na quarta-feira, às 20h00, em jogo da 10.ª jornada da prova.