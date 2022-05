Manchester City foi campeão, mas é Klopp o treinador do ano em Inglaterra

Líder do Liverpool bateu concorrência, incluindo a de Pep Guardiola, para amealhar o prémio

Jurgen Klopp voltou a ficar perto do título inglês ao comando do Liverpool, mas nem por isso deixou de ver o seu trabalho ser reconhecido. O técnico alemão foi considerado o melhor do ano em Inglaterra.

Segundo classificado na Premier League, Klopp bateu a concorrência do campeão Pep Guardiola, de Eddie Howe, do Newcastle, de Patrick Vieira, do Crystal Palace, e de Thomas Frank, do Brentford.

A votação foi levada a cabo pelos adeptos e por uma série de especialistas indicados pela Premier League.