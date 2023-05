Manchester City festeja tricampeonato com vitória frente ao Chelsea

Julián Álvarez marcou o único golo da partida, aos 12 minutos. Rúben Dias e Bernardo Silva não saíram do banco citizen e João Félix acabou substituído à última da hora na ficha de jogo dos blues.

O Manchester City, com Rúben Dias e Bernardo Silva a não saírem do banco, festejou este domingo a conquista do tricampeonato inglês ao vencer em casa o Chelsea por 1-0, num jogo da penúltima jornada da Premier League em que João Félix acabou substituído à última da hora nos suplentes dos blues.

O único golo da partida surgiu aos 12 minutos, por intermédio de Julián Álvarez, que acabou por ver o bis ser anulado na segunda parte pelo VAR, por fora de jogo. Logo após o apito final, os adeptos citizens invadiram o relvado do Etihad, celebrando efusivamente com a equipa treinada por Pep Guardiola.

Com a vitória, o campeão City passou a somar 88 pontos na liderança da Premier League, mais sete do que o vice-líder Arsenal (81), que tem um jogo a menos. Já o Chelsea, que está fora das provas europeia na próxima época, segue na 12.ª posição, com 43.