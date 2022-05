Manchester City está interessado em Paul Pogba, avançam ingleses

Pogba nunca se afirmou como uma figura consensual em Old Trafford

De acordo com o Daily Mail, os cityzens estão a considerar apostar na vinda de Pogba no verão

O Daily Mail avança esta sexta-feira que Paul Pogba entrou nas cogitações do Manchester City, que está a pensar em contratar o médio francês, cujo contrato com o Manchester United expira no verão.

A fonte assegura que Pep Guardiola pretende um novo médio versátil para preencher a saída já anunciada de Fernandinho no final da época e que a tarefa mais complicada será mesmo convencer o médio de 29 anos a mudar de cores em Manchester.

A confirmar-se, Pogba protagonizaria uma das transferências mais chocantes da história da Premier League, repetindo a mesma mudança de Carlos Tévez no verão de 2009, quando trocou o United pelo City.