Manchester City escorrega no adeus a 2022, Palhinha foi herói do Fulham

O Manchester City empatou 1-1 com o Everton e fica mais longe da liderança. O Fulham venceu o Southampton, por 2-1, com um golo de Palhinha.

A despedida de 2022 foi amarga para o Manchester City. Na receção ao Everton, a equipa de Guardiola não foi além do empate 1-1 e vê, assim, a liderança mais longe.

Haaland inaugurou o marcador aos 14 minutos e Demarai Gray fez o empate, aos 64', com um golaço.

Os citizens somam agora 36 pontos e mantêm o segundo lugar, mas ficam a quatro pontos do Arsenal, que tem menos um jogo. Relativamente aos toffees, seguem com 15 pontos, no 16.º lugar.

Noutro jogo da tarde deste sábado, o Fulham, de Marco Silva, venceu na receção ao Southampton, por 2-1. E João Palhinha foi herói ao apontar o golo da vitória, aos 88 minutos. Antes, James Ward-Prowse marcou na própria baliza, aos 32', e depois restabeleceu o empate, aos 56'.

Os cottagers estão num excelente sétimo lugar, com 25 pontos. Os saints não conseguiram largar o último posto da Premier League, com 12 pontos.

Notas também para a vitória do Crystal Palace sobre o Bournemouth, por 2-0, e o empate 0-0 entre Newcastle e Leeds.

De recordar que o Manchester United bateu o Wolverhampton, por 1-0, num jogo realizado mais cedo.

Brighton e Arsenal fecham o dia, a partir das 17h30.

Classificação da Premier League:

1.º Arsenal, 40 pontos (15 jogos);

2.º Manchester City, 36 pontos (16 jogos);

3.º Newcastle, 34 pontos (17 jogos);

4.º Manchester United, 32 pontos (16 jogos);

5.º Tottenham, 30 pontos (16 jogos);

6.º Liverpool, 28 pontos (16 jogos);

7.º Fulham, 25 pontos (17 jogos).