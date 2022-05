Manchester City empata e Liverpool pode ficar a um ponto

Gabriel Jesus e Zinchenko reagem ao empate com o West Ham

Cityzens foram para o intervalo a perder por 2-0 e Mahrez falhou uma grande penalidade aos 86

O Manchester City escorregou este domingo na visita ao West Ham, ao empatar 2-2 num jogo em que foi para o intervalo a perder por dois golos e em que Mahrez falhou uma grande penalidade na reta final.

Os cityzens, líderes da Premier League, partiram para a 37ª jornada com vontade de somar mais um triunfo rumo ao título, mas o que lhes esperou na primeira parte foi um balde de água fria, que veio por via de um bis de Jarrod Bowen.

O extremo inglês, em duas situações de contra-ataque, aos 24 e 45, construiu uma vantagem sólida para os hammers, que ainda têm hipóteses matemáticas de ultrapassarem o Manchester United no sexto lugar.

O segundo tempo teve uma história diferente, mas nem por isso menos dramática. O City correu atrás do prejuízo, primeiro por intermédio de Jack Grealish, que fez o 2-1 aos 49 e depois graças a uma ajuda involuntária do defesa Coufal, que cometeu um auto-golo e repôs a igualdade no marcador (69).

A história do encontro estava a caminhar para uma reviravolta épica dos cityzens, que tiveram João Cancelo e Bernardo Silva a titulares, e esse conto de fadas quase se materializou aos 86, quando Craig Dawson derrubou Gabriel Jesus na grande área.

Porém, na cobrança da grande penalidade, Fabianski foi vilão para o City e herói para os londrinos, defendendo o remate de Mahrez, para desespero de Guardiola e companhia.

Contas feitas, quem sorri com o deslize dos cityzens é o Liverpool, que pode partir para a derradeira jornada da Premier League a um ponto do líder, que soma 90, caso vença o Southampton na terça-feira.

Já o West Ham garantiu que já não cairá do sétimo posto, chegando aos 56 pontos e tendo ainda hipóteses de ultrapassar o Manchester United (sexto, com 58) na última jornada do campeonato inglês.