Manchester City é o clube mais rico da Europa

Pela primeira vez, os citizens terminaram no topo da lista no que concerne às receitas geradas numa época desportiva

O Manchester City é o novo clube mais rico do futebol europeu. De acordo com um estudo anual elaborado pela empresa de contabilidade Deloitte Football Money League, a formação orientada por Pep Guardiola produziu mais de 644 milhões de euros em receitas geradas a partir de operações de futebol na época 2020/21.

O top-5 é composto por mais um conjunto inglês, outro alemão e dois espanhóis. No segundo lugar, surge o Real Madrid, com 640.7 milhões de euros, em terceiro o Bayern Munique com 611.4, no quarto posto está o Barcelona, que gerou 582.1 e, no quinto lugar desta classificação, aparecem os rivais dos citizens, o Manchester United, com 558 milhões de euros.

Na temporada 2019/20, o Barcelona foi líder, seguindo-se o Real Madrid, o Bayern, o Manchester United, o Liverpool e só depois o Manchester City.